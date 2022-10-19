Tatvan'da “19 Ekim Muhtarlar Günü” kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Tatvan Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne Tatvan Muhtarlar Derneği tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tatvan Mahalle Muhtarları Derneği adına günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Mehmet Naim Dağdagül, sözlerine 14 Ekim'de Bartın'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenleri anarak başladı. Dağdagül, “Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde katkısı olan başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, muhtar demokrasinin temel taşlarındandır. Zira bulunduğu bölgeye hizmet eden en değerli birimdir. Mahallesinde ve köyünde yetimin, garibin ve muhtaç ailelerin her türlü eksiğini bilen mahalle ve köy muhtarlarıdır. Seçimle göreve gelen muhtarlarımız, vatandaşlarımızın kendilerine inanmasıyla göreve gelmektedir. Vatandaşlarımıza göre en makul muhtar ise kendilerine ve mahallelerine en iyi hizmet eden muhtardır. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan siz saygıdeğer misafirlerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Belediye Başkan Vekili Necdet Ökmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Program, yemek programı ile sona erdi.