Tatvan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sadettin Aka Ortaokulunda “Gençlik Yürüyüşü” ile başladı. Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonuna kadar yürüdü. Program, spor salonunda protokol üyelerinin gençleri selamlayıp bayramlarını kutlamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Öğrenciler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk'e cevabını okuması ile gösteriler yapıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu gösterilerin ardından 15-25 Mayıs Gençlik Haftası çerçevesinde ilçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve kupaların verilmesi ile program sona erdi.

Programa Garnizon Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.