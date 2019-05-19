Tatvan'da 19 Mayıs coşkusu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve spor Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Düzenlenen etkinlikler İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, kurum amirleri, STK temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla sabah saatlerinde İstasyon İlkokulu önünden ilçe stadına kadar Türk bayraklarıyla yapılan yürüyüşle start aldı. Stattaki program ise, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde ise törene katılan öğrenciler ve halkın bayramı kutlandı. Ardından Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş tarafından ise günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Birbirinden renkli etkinlik ve gösterilerle devam eden program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve halk oyunları gösterisiyle son buldu.