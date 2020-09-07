Tatvan'da 2 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 2 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir minibüste arama yaptı. Yapılan yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 2 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan A.A. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.