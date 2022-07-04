Tatvan'da 2 kilo 263 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 263 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada 9 parça halinde pet şişeler içerisinde toplam 2 kilo 263 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.