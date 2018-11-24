Tatvan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Tatvan Kültür Merkezinde organize edilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı, şehit olan öğretmenler anısına okutulan Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Daha sonra ise 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve diğer davetliler tarafından hediyeleri takdim edildi. Hediyelerini takdim ettiği öğrencilere tebriklerini ileten Kaymakam Özkan, günün anlam ve önemine dikkat çekerek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Kaymakam Özkan, “Bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına güvenimizin sonsuz olduğunu belirterek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere mesleklerini icra ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin çocuklarına uzun yıllar eğitim vermiş emekli öğretmenlerimiz ile halen görevleri başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program, oratoryum, Bitlis'te yılın öğretmeni seçilen Tatvan Sadettin Aka Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu'nun başarı hikayesini içeren slayt gösterisi, örnek öğretmen ve faaliyetleri konulu slayt ile devam etti. Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen program; öğretmenlerin yemin töreni, müzik dinletisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Düzenlenen programa Kaymakam Özkan, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.