İhlas Haber Ajansı

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Tatvan'da 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 3 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 3 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada, 6 parça halinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, iki şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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