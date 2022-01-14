İhlas Haber Ajansı

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Tatvan'da 3. seviye yoğun bakım servisi açıldı

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde 10 yatak ve 20 kuvöz kapasiteli 3.

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde 10 yatak ve 20 kuvöz kapasiteli 3. seviye yoğun bakım servisi açıldı.


Tatvan'ın yanı sıra çevre il ve ilçelere de sağlık hizmeti veren Tatvan Devlet Hastanesi bir ilke daha imza attı. Sağlık alanında her geçen gün kendini geliştirmeye devam eden Tatvan Devlet Hastanesi, bu kapsamda 10 yatak ve 20 kuvöz kapasiteli 3. seviye yoğun bakım servisini de hizmete açtı.


Konuyla ilgili Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Bitlis-Tatvan Devlet Hastanemiz bünyesinde 2. seviye 12 kuvöz olan yeni doğan yoğun bakımımız 2. seviye 10 yatak ve yeni açılan 3. seviye 10 yatak ile beraber toplamda 20 kuvöz olarak hizmete açılmıştır” denildi.

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