Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Tatvan Kaymakamlığı önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Ardından Tatvan 10'uncu Tugay Komutanlığı Personel Teğmen Yunus Emre Aydoğdu tarafından günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı.

Törene, Bitlis Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakam Vekili İzzet Cem Eser, 10'uncu Komando Tugay Komutanı Piyade Binbaşı Levent Aldanmaz, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Babur, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.