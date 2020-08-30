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Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.


Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son buldu.


Düzenlenen tören sonrası Kaymakam Tekin Erdemir ve beraberindeki ilçe protokolü, şehit mezarlarını ziyaret etti. Düzenlenen programa Kaymakam Tekin Erdemir'in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rıfat Dönel, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, kamu kurum amirleri, askeri erkan, STK temsilcileri, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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