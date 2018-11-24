Tatvan'da 303,57 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri 303,57 gram metamfetamin ele geçirdi. Yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 23 Kasım 2018 günü yapılan çalışmalar neticesinde; durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan M.S. isimli şüphelinin üzerinden 249,57 gram metamfetamin ele geçirildi. Yine ilçemizde durdurulan başka bir araçta yapılan arama neticesinde 57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Her iki olay ile ilgili yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.