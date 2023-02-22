Tatvan'da 5 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte anaokulu ve ana sınıflarındaki tüm öğrencilere "ücretsiz yemek" hizmeti verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi itibariyle 5 milyon öğrenci için 'ücretsiz yemek' uygulaması Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de uygulanmaya başlandı. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte meslek lisesinin yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri ve öğretmenleri, Tatvan ilçesine bağlı 26 köy okulu ve ilçe merkezinde bulunan 23 anaokulundaki tüm öğrencilere ücretsiz yemek hazırlıyor. Yaklaşık 2 bin öğrencinin sabah ve öğle öğününü hazırlamak için her gün erken saatlerde işe koyulan mutfak ekibi, sağlıklı yiyecekler hazırlayarak özveriyle çalışıyor.

Yemekhanede özenle hazırlanan yiyecekler hijyenik bir şekilde paketlenerek öğrencilere servis edilmek üzere yola çıkarılırken, öte yandan derslerde öğrendikleri bilgileri yemekhanede uygulamaya koyan lise öğrencileri ise aşçılık mesleğinde tecrübe kazanıyor.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, yemekhanede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla harekete geçerek ilçede yaklaşık 5 bin öğrenciye her gün kahvaltı ve öğle yemeği verildiğini söyledi. İlçede ücretsiz yemek uygulamasından faydalanan 5 bin öğrencinin yemeğinin hazırlanmasının önemli bir bölümünü Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin üstlendiğini ifade eden Uludağ, “Tatvan ilçemizde bulunan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerimiz ile birlikte okulumuzun yiyecek içecek hizmetleri bölümünün organize ettiği mutfaktayız. Arkadaşlarımız ile birlikte buradaki çalışmaları değerlendirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla bu sene başlatılan 5 milyon öğrenciye öğle yemeği programı çerçevesinde ilçemizde yaklaşık 5 bin öğrencimizi dahil ederek öğle yemeği yedirmekteyiz. Bu organizasyon içerisinde şu anda bulunduğumuz okulumuz bu faaliyetimizin önemli bir bölümünü üstlenmiş durumda. Burada hem okul öncesi öğrencilerimize hem de diğer öğrencilerimize yemekler hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra da okullarımıza götürülerek öğrencilerimize teslim ediliyor. Bizim buradaki çalışmalarımızda binanın ve içerisinde bulunan teçhizatlarına kadar bütün yapının hazırlanmasında başta Kaymakamımız Dr. Remzi Demir'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Akabinde İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz Bey'in hakikaten bu tesisin kurulmasında, teçhizatların yerleştirilmesine kadar emeği büyük. Ona ve okul idaresine, yiyecek içecek hizmetleri bölümündeki yönetici, öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Hakikaten onlar da burada özveri ve istekle bu faaliyetleri yürütmektedirler” dedi.

“Öğrencilerimiz uygulamalı yetişiyor”

Yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencilerinin teoriği uygulamayla öğrendiğini dile getiren Uludağ, “Tabii bütün bu çalışmalarımızın nihai amacı şu, eğitim öğretimi daha nitelikli hale getirmek, öğrencilerimize eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde ihtiyaçlarını karşılamaktır. Daha da önemlisi bizim mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde nitelikli eleman yetiştirmek adına başlatılan mesleki eğitim çalışmaları çerçevesinde öğrencilerimizin uygulamalı sahada yetişiyor olmaları bizi mutlu ediyor. Buradaki öğrencilerimiz tabii bu faaliyetleri yürütürken hem bir taraftan meslek öğreniyorlar hem de becerilerini arttırıyorlar. Yapılan işlerde öğrencilerimiz için ekonomik katkılar söz konusu olurken bu da işin cazip olan tarafı olmayı sağlıyor. Mesleki eğitim merkezlerimizde bir de mesleki Anadolu liselerimizde bu cazibe okullarımızın daha iyi bir eğitim ortamına kavuşmasına, sayısal niteliğinin artmasına ve öğrencilerimizin, çocuklarımızın bu okulları tercih etmesini de sağlamakta. Bu da bizi ayrıca mutlu etmektedir” diye konuştu.