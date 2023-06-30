Tatvan'da 55. Doğu Anadolu Fuarı başladı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 55.'si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Fuarı, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Bu yıl 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 55. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı, Kültür ve Sanat Festivali düzenlenen törenle kapılarını açtı. İlçe protokolü ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü ile başlayan açılış programı ile ilçe merkezinden fuar alanına kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Açılış programında konuşan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 55. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı, Kültür ve Sanat Festivali'nin bu gün itibariyle kapılarını açtığını ifade etti. Fuarın her gün farklı konser ve etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydeden Geylani, Fuarın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ünlü sanatçılar Tatvan sahilinde sahne alacak

Yoğun ilgi ve katılım beklenen fuar etkinliğinin ilk 3 gününde Sefo, Tuğçe Kandemir, Mustafa Ceceli gibi sanatçılar sahne alacak. Aynı zamanda halk konserleri, Güreş müsabakaları, yağlı direk yarışları, bisiklet yarışları, futbol turnuvası, kort tenisi turnuvası, çocuklara yönelik etkinlikler ve çeşitli spor gösterileri gibi bir birinden farklı birçok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca, 15 ulusal ekibin katılımı ile gerçekleştirilecek Geleneksel halk oyunları yarışması ve şenlikleri yapılacak.