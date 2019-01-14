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Tatvan'da aile sağlığı merkezi açıldı

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde 7.

aile sağlığı merkezi hizmete açıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, yeni açılan aile sağlığı merkezlerinin Tatvan'da yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilmesini sağlayacağını söyledi. Dr. Okur, “Yaşam aile sağlığı merkezi diye adlandırılan bu merkez, Cumhuriyet Caddesi'nde hizmet verecektir. Aile sağlığı merkezinde ilk aşamada 2 hekim ve 2 hemşire görev yapacak. Nüfus artış durumuna göre 6 hekime kadar artırılması planlanıyor. Merkezde; hasta muayenesi, enjeksiyon ve pansuman, laboratuvar tetkikleri, gebe loğusa, sağlam çocuk takipleri, aşılama hizmetleri, aile planlaması, küçük cerrahi müdahaleler gibi birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri verilecek” dedi.

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