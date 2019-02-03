İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da aile ziyaretleri

Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hayata geçirilen “Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Evi” projesinden faydalanan çocukların ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hayata geçirilen “Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Evi” projesinden faydalanan çocukların ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.


Tatvan SYDV Müdürü Mesut Karaman, Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Evi Müdürü Ecvet Aydoğdu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Gönendi tarafından gerçekleştirilen ev ziyaretleri kapsamında “Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Evi” projesinden faydalanan çocukların aileleriyle bir araya gelindi. Proje ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı ziyaretlerde, ayrıca ailelerin proje ile ilgili fikirleri de alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.