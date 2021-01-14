Tatvan''da 'Ak Masa' 20 ayda 91 bin çağrı aldı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı ‘Ak Masa Birimi', 20 ayda 91 bin 56 çağrıya ve sosyal medya ile WhatsApp ihbar hattına cevap verdi.

153 Ak Masa hattı ile vatandaşların taleplerini daha rahat ve hızlı bir şekilde dile getirdiklerini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Vatandaşlar ile iletişimi artırmak için 7 gün 24 saat çalışan ‘Alo 153 Çağrı Merkezi'ni göreve geldiğimiz zaman aktif hale getirdik. Hangi birime talep geliyorsa arkadaşlarımız ilgili birime bilgi veriyor. Oradaki arkadaşımız vatandaşın talebini değerlendirerek bir kaldırım, bir arıza neyse talebi veya bir sosyal belediyecilik adına yapılması gereken ne varsa, ilgili birime haber veriyor. Kendi içerisinde çözümler üretip yeniden vatandaşımıza geri dönüş sağlıyor. Aylık olarak arama raporlarını inceleyerek sorunun çözümü konusunda ilgili birimlerimiz ile değerlendirme yapıyoruz. 153 Ak Masa hattı sayesinde kontrol mekanizması da oluştu" dedi.