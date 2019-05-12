Tatvan'da ‘Anneler Günü' programı

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi ve Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan, “Anneler Günü” nedeniyle ilçesindeki annelerle bir araya geldi.

Anneler Günü dolayısıyla Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) binasında düzenlenen programa katılan Gönül Elçisi Arzu Özkan, kurs hocaları ve kursiyerlerin Anneler Günü'nü kutladı. Program kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesindeki annelerle bir araya gelen Arzu Özkan, programa katılan annelere çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin eşi Gülsüm Geylani'nin de katılım gösterdiği programda kısa bir konuşma yapan Arzu Özkan, “Bugün acılarımızı, sevinçlerimizi ve duygularımızı paylaşmak için bir araya geldik. Siz değerli annelerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Annelik çok kutsal bir görev, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularla kutluyorum” dedi.

Program kapsamında kaymakamlık ve belediye imkanlarıyla ihtiyaç sahibi annelerle dul anneler ve engelli çocuğu olan annelere destek sağlandı, 250 anneye ve çocuklarına da çeşitli hediyeler verildi.