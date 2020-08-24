Tatvan'da asayiş olayları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 36 düzensiz göçmen yakalanırken, hırsızlık olayı ile ilgili 2 kişi de tutuklandı.

Tatvan Kaymakamlığından ilçede meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "23 Ağustos 2020 günü saat 10.30 sıralarında Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından ilçemiz girişinde sürücülüğünü H.A. isimli şahsın yaptığı araçta 36 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Konuyla ilgili adliyeye sevk edilen H.A. isimli şahıs Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış olup, düzensiz göçmenlerin Van Geri Gönderme Merkezine teslimi yapılmıştır. Öte yandan ilçemiz Saray Mahallesi Kazımpaşa Caddesi 29/A sayılı adreste 19 Ağustos 2020 günü meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda olayın failleri Ö.Ç. ve F.F. isimli şahıslar 23 Ağustos 2020 günü çalınan malzemelerle birlikte yakalanmış, 24 Ağustos 2020 günü mevcutlu olarak çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır" denildi.