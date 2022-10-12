Tatvan'da asfalt seferberliği

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, ‘Prestij sokak' projesi çerçevesinde yenileme çalışmalarına başladığı Cemal Taşar Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Tatvan ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına hız veren Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bahçelievler, Şirinevler, Karşıyaka ve Kale mahallelerinden geçen Cemal Taşar Caddesi'nde (Eski Ahlat Yolu) kaldırım, orta refüj ve ağaçlandırma çalışmalarının ardından başlattığı sıcak asfalt çalışmaları 2 hafta içerisinde tamamlandı. Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en işlek caddelerinden biri olan ve araçların yoğun kullandığı Cemal Taşar Caddesi üzerinde 2 haftada gidiş geliş yönlü 8.5 kilometrelik güzergahta yeni asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfalt seriminin ardından belediye ekipleri, asfaltlanan yolda, çizgi çalışmalarını da tamamladı. İlçe genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerimiz ilçenin en işlek caddelerinden biri olan ve araçların yoğun kullandığı Cemal Taşar Caddesi üzerinde 2 haftada 8.5 kilometrelik güzergahta asfalt serimini tamamladı" dedi.

Tatvan tarihinde hiç görülmemiş bir hizmet seferberliği yürüttüklerini belirten Başkan Geylani, “3.5 sene içerisinde birçok büyük il ve ilçe belediyelerinin bile yapamayacağı büyüklükte yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekare civarında sıcak asfalt, sathi kaplama asfalt ve kilitli parke taşı yol yenileme çalışması gerçekleştirdik. Altyapısı tamamlanan mahallelerimizde tarihi boyunca hiç yapılmamış sokakların, mahallelerin yolları dâhil şehrimizin yollarını yüzde 96 seviyelerine çıkardık. Kalan çok az yolumuzu da bu sezon içerisinde tamamlayıp on yıllardır Tatvan'ımızın kanayan yarası olan yol problemini tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Daha önceden yolu hiç yapılmamış veya uzun yıllar önce yapılmış ve kullanılamayacak düzeyde olan mahallelerimizde ayrım gözetmeksizin hizmetimizi tüm vatandaşlarımıza yansıtmanın mutluluğunu içerisindeyiz. Tamamlanan sokaklarımız Tatvan'ımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.