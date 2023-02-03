Tatvan'da askeri kışlanın önünde bulunan şüpheli paket paniğe neden oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Kışlası önüne bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Tatvan ilçesinin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi yolu üzerinde bulunan Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Kışlası önünde meydana geldi. Tatvan Kaymakamlık girişine yakın olan ve askeri kışlanın önüne bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak trafiği ulaşıma kapattı. Alınan önlemlerin ardından bomba imha uzmanları tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan paketten çöp çıktı. Şüpheli paketin patlatılmasının ardından kapatılan yol yeniden trafiğe açılırken, çevrede bekleyen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.