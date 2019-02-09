Tatvan'da ‘Av Komisyonu' toplantısı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2019-2020 av dönemine ilişkin ‘Av Komisyonu' toplantısı yapıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tatvan Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, ilçe genelinde avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak olan av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususlar görüşüldü. Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, çevreyi korumaya ve doğal yaşamın dengesini bozmamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.