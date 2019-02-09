İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da ‘Av Komisyonu' toplantısı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2019-2020 av dönemine ilişkin ‘Av Komisyonu’ toplantısı yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2019-2020 av dönemine ilişkin ‘Av Komisyonu' toplantısı yapıldı.


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tatvan Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, ilçe genelinde avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak olan av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususlar görüşüldü. Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, çevreyi korumaya ve doğal yaşamın dengesini bozmamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.