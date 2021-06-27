Tatvan'da AYT sınavı heyecanı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı başladı.

Dün gerçekleştirilen ilk oturumun ardından bugün ikinci oturum için sınav heyecanı yaşayan öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara akın etti. Sınav saatinin yaklaşmasıyla evrak kontrolleri yapılan öğrenciler teker teker okula alınmaya başlandı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için yaklaşık 2,5 milyondan fazla üniversite adayının ter dökeceği sınav saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanmış olacak. Öğrenciler içeride sınav heyecanı yaşarken velileri ise okulların bahçesinde bekleyip dua ettiler.