Tatvan'da ‘Bay Z' tiyatro oyunu sahnelendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ‘Bay Z' adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Tatvan Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyunu izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Bülent Usta'nın kaleme aldığı ve Erkan Selçin'in yönettiği Bay Z oyununda Vecbi Ayan, Yüksel Yeşildere, Özlem Tohumcu ve Serhat Tek rol aldı.

Psikolojik-gerilim türünde olan tek perdelik tiyatro oyununa olan ilginin sevindirici olduğunu belirten Yönetmen Erkan Selçin, “Daha önce devlet tiyatrosunda 2019 yılında sergilenmiş bir oyun oynandı. İlk seansımızı Van'da yaptık ve Tatvan'da üçüncü seansımız. 3 seansımıza da ilgi büyüktü. Ben bu anlamda Tatvanlı tiyatro severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Tatvan'da ki seyirci kitlesinin tiyatroya cevap verebilecek düzeyde olduğunu dile getiren tiyatro oyuncu Serhat Tek ise “Tatvan'da tiyatroya çok ciddi emek veren arkadaşlarımız var. Çok uzun yıllardır tiyatro yapılıyor. Biz artık bunu bir üst noktaya kadar taşıyıp spesifik bir alan olan psikolojik-gerilimi aslında işlemek istedik. Görüyoruz ki Tatvan'da ki seyircimiz buna cevap verebilecek düzeyde bir seyirci. Oyunumuzdan sonra kendilerinden çok ciddi bir tepkiler aldık. Seyircimize de çok teşekkür ediyor, izlemeyen herkesi oyunumuzu izlemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Psikolojik-gerilim türünün daha önce Tatvan'da denenmemiş bir alan olduğunu vurgulayan tiyatro oyuncusu Vecbi Ayan da, “Biz de bu alanı seçerek aslında Tatvan seyircisini yeni bir şeye alıştırmak istedik. Karşılığı da çok güzel oldu. İlgi ve alaka gerçekten çok iyiydi. Biz oyun sonrası bir not defteri bıraktık. Not defterine gelen notlara baktığımız da, Tatvan seyircisinin ciddi anlamda güzel tepkiler verdiğini gördük. Biz mutluyuz umarım bu şekilde devam edebiliriz” diye konuştu.