Tatvan'da bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı dolayısıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde çarşı ve pazarda yoğunluk yaşanıyor.

İlçe sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden de vatandaşların akın ettiği ilçede arife yoğunluğu yaşanıyor. İlçe merkezinde oluşan araç yoğunluğundan trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, çarşı ilçe merkezinde ise tabir yerindeyse insan yoğunluğundan ayak basacak yer kalmadı. Bayram şekerinin yanı sıra bayram tatlısı ve bayram alışverişi telaşına giren vatandaşlar nedeniyle Tatvan ilçesi en yoğun günlerinden birini yaşadı. Oluşan yoğunluktan memnun kalan çarşı esnafı, elinde kalan son bayram ürünlerini tüketmek için ekstra indirimler uyguladı.