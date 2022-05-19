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Tatvan'da “Bisiklet Turu” düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü Tatvan'da coşkuyla kutlanıyor. Tatvan Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinesinde 15-25 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle yaklaşık 80 genç, bisiklet turunda bir araya geldi. Tatvan Gençlik Merkezinde başlayan tur, yaklaşık 25 kilometrelik Tatvan sahilinde son buldu.


Gençlerin doyasıya eğlendiği bisiklet turu renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikte gençler hem eğlendi hem de pedalları çevirerek spor yaptı.

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