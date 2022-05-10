Tatvan'da ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri' söyleşisi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2022 yılı bilim söyleşileri çerçevesinde Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri' söyleşisi düzenlendi.

Tatvan Belediyesi Sergi ve Kongre Salonunda düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Biyoçeşitlilik ve koruma yöntemleri hakkında bilgi veren Özgökçe, bilim söyleşilerinin biyoçeşitliliğin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Vangölü Havzası'nın yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, biyoçeşitliliğin korunması yönünde atılması gereken adımlar hakkında bilgi veren Özgökçe, “Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisemizde TÜBİTAK söyleşileri çerçevesinde öğrencilerimizle buluştuk. Biyoçeşitlilik ve onların korunması yönünde atılması gereken adımlar ile ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'a teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir komplekste öğrencilerimize biyoçeşitliliğimizi ve bölgemizin tanıtımı noktasında söyleşi gerçekleştirdik. Tatvan, Van ve bölgemiz adına Van Denizi'nin yaşamış olduğu mevcut sorunlara dikkat çekmek adına bugün buradaydık. Hem velilerimiz ile hem de öğrencilerimizle buluşma fırsatı bulduk. Bu noktada özellikle Tatvanlılara ve katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu söyleşilerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Bölgenin biyoçeşitliliği üzerine faydalı bir sunum gerçekleştirildiğini belirten Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Müdürü İzzet Oruk ise, “Bugün Tatvan'da Prof. Dr. Fevzi Özgökçe Hocamızın katılımıyla biyoçeşitlilik üzerine bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye çok sayıda öğrencimiz katıldı. Bölgenin biyoçeşitliliği ve bitki çeşitleri üzerine öğrencilerimize yönelik faydalı bir sunum gerçekleştirildi. Buradaki amacımız, biyoçeşitlilik üzerine farkındalık oluşturmaktır. Hocamıza yapmış olduğu sunumdan dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Biyoçeşitliliğin azalması ile ilgili ciddi bir tehlikenin olduğunu dile getiren Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Tacettin Akcan da, “Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi küresel iklim değişikliğidir. Biyolojik çeşitliliğin azalması ile alakalı ciddi bir tehlike ile karşılaştığımız için okul olarak öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak için TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde böyle bir çalışmaya başvurduk. Hocamızı Van'dan kurumumuza davet ederek bu söyleşinin gerçekleşmesini sağladık. Öğrencilerimize böyle bir söyleşi ile dokunmak hakikaten güzel bir çalışma oldu. İnşallah devamı gelecek ve diğer okullara da örnek oluruz. Bu anlamda farkındalığı arttırmamız ve biyolojik çeşitliliği korumamız lazım” ifadelerini kullandı.

Söyleşiye Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, kurum amirleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı.