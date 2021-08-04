Tatvan'da cam işlemeciliğine ilgi artıyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kadınlar hem boş zamanlarını değerlendirmek hem de meslek edinmek amacıyla cam işleme sanatını öğreniyor.

Tatvan ilçesinde yaşayan Şazime Hancı, kendi imkanlarıyla açtığı atölyede kadınlara el sanatı öğretiyor. Atölyeye gelen kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de Hancı'dan meslek öğreniyor. Özellikle cam işleme sanatını öğrenen kadınların ürettikleri ürünler ise görenleri hayran bırakıyor.

Hancı, kurslara katılımın yoğun olduğunu dile getirerek, çalışmaların pandemi nedeniyle bir müddet sekteye uğradığını ama uzaktan eğitimle bunu sürdürdüklerini kaydetti.