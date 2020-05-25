İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da camilerin ibadete açılması hazırlığı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerin yeniden açılması amacıyla bir toplantı düzenlendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerin yeniden açılması amacıyla bir toplantı düzenlendi.


Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; ilçedeki camilerin yeniden ibadete açılması, Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesi ile ibadethanelerde alınacak tedbirlerin belirlenmesi konusu masaya yatırıldı. Alınması planlanan tedbirler üzerine istişarelerde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.