Tatvan'da çatıda tehlikeli tamirat

Bitlis'in Tatvan ilçesinde biri çocuk olmak üzere iki kişi beş katlı binanın çatısında yaptığı tamirat görenleri korkuttu.

Tatvan ilçesinin Hal Caddesi'de çatı tamiratı yapan biri çocuk iki kişi, yaptıkları çatı tamiratıyla adeta ölüme meydan okudular. Çatı tamiratı sırasında hiç bir önlem alınmazken iki kişinin rahat tavırları görenleri korkuttu. O sırada tamir yapan iki kişiyi yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden şahısların rahat tavırları yürekleri ağızlara getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.