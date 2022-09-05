İhlas Haber Ajansı

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Tatvan'da çıkan hortum paniğe neden oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çıkan hortum paniğe neden olurken, o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan hortum paniğe neden olurken, o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Tatvan ilçesinde farklı bölgelerde oluşan devasa hortumlar görenleri şaşkına çevirdi. Hortumlar kısa sürede etkisini kaybederken, havalanan toz ise etrafa saçıldı. Kısa sürede etkisini gösteren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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