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Tatvan'da "Çocuk Şenliği" düzenledi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Çocuk şenliği" düzenledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Çocuk şenliği" düzenledi.


Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından ADEM'deki Okul öncesi çocuklar için organize edilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrencilerin gönüllerince eğlenme imkanı bulduğu etkinlikte ayrıca günün anısına pasta kesildi. Öte yandan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan da etkinliğe katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı. Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Arzu Özkan, çocuklara hediye dağıtarak, ikramlarda bulundu. Etkinlik kapsamında çocuklarla birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşadıklarını belirten Özkan, "Bu kapsamda okul öncesi çocuklar için çocuk şenliği etkinliği düzenledik. Ulusal egemenliği simgeleyen 23 Nisan, Cumhuriyetimizin ve ulusumuzun demokrasi tarihinin başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.


Tatvan ADEM Proje Koordinatörü Hatice Piral ise, "Gönül Elçisi Tatvan temsilcimiz Arzu Özkan hanımefendinin öncülüğü ve destekleriyle güzel bir etkinliği yapmış olduk. Buradaki kursiyerlerimizin çocuklarının sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destek ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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