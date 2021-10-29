Tatvan'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Havanın yağışlı olmasından dolayı Tatvan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene, Bitlis Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakam Vekili İzzet Cem Eser, Garnizon Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, kurum amirleri, askeri erkân, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü büyük bir şeref ve onur ile anlattığını belirterek, “Yoksul ülkelere örnek olacağız. Bu kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görevdir. Özgür bir topum oluşturmak, çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Cumhuriyet çoğu ülke ve çoğu millet için bir rejim, bir idare sistemi olarak adlandırılabilir. Ancak Türk milleti için Cumhuriyet, bir fedakârlıklar ve kazanımlar bütünüdür. Bu kazanımlar Cumhuriyeti korumak için canından vazgeçen Asteğmen Kubilay'dır. Cumhuriyet henüz 21 yaşındayken cumhuriyetin ışığını Anadolu'nun her köşesine yaymaya çalışırken Diyarbakır Bismil'de şehit edilen Neşe Alten'dir. Cumhuriyet, devletimizin ve milletimizin birliğini ve bütünlüğünü korumak adına bölücü örgütle mücadele sırasında şehit olan güvenlik korucumuz Yücel Aki'dir” dedi.

Tatvan Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program; şiir ve türkü okunması, değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle son buldu.