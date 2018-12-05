Tatvan'da ‘Denizcilik Belgesi' sınavı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Liman Başkanlığı tarafından Tatvan ilçesinde ‘Amatör Denizcilik Belgesi' sınavı yapıldı.

Tatvan Liman Başkanlığınca ücretsiz olarak düzenlenen Amatör Denizci Eğitimi sonrası, Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Amatör Denizcilik Belgesi sınavı yapıldı. Sınav öncesi katılımcı ve kursiyerler için tanıtım semineri düzenlendi.

Tanıtım seminerine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vali yardımcıları Tamer Kılıç ve Tekin Erdemir, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve kamu kurum amirleri katıldı. Düzenlenen seminerin ardından Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü dersliklerinde sınav yapıldı. Yaklaşık 500 kişinin katılım gösterdiği sınav sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hedef 2023 - 1 Milyon Amatör Denizci” projesi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sınav sonrası yapılacak olan değerlendirmenin ardından amatör denizcilere belge verileceğini kaydeden Aki, “Projeye 2 Ekim 2018 tarihinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'ın takdimi ile start verildi. Bakanlık tarafından başlatılan bu projenin amacının etrafı denizlerle çevrili Türkiye'de insanların denizle daha fazla kucaklaşması amaçlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına kadar en az 1 milyon amatör denizci belgesi sahibi vatandaşımızın olması hedefleniyor. Bu kapsamda devam eden çalışmalarımız ve kurs sonrası Tatvan'da sınav yaptık. Sınavın ilk oturumuna 400 kişi katılım sağladı ve ikinci oturumuna 100 kişi katılım sağlayacak. Yarın da Van'da bir sınav yapacağız. Van ilimizden de 300 civarında bir talep var ve iki gün içerisinde toplamda 800 kişi sınava katılım sağlamış olacak. Kurs ve sınava katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.