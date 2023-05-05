Tatvan'da depremzede öğrenciler yararına sergi açıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından depremzede öğrenciler yararına el sanatları sergisi düzenledi.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi'nde "Geçmişten Geleceğe Güzel El Sanatları" temasıyla açılan sergide; rölyef, tezhib, minyatür ve hüsn-i hat eserlerinden oluşan 42 çalışma yer aldı. Tatvan Gençlik Merkezi El Sanatları Öğretmeni Semra Bakşin'in öncülüğünde gerçekleştirilen ve iki ay gibi kısa bir sürede yapılan el sanatları, üç gün boyunca sergilenecek. Sergideki ürünlerin satışından elde edilecek gelirin tamamının depremzede öğrencilere aktarılacağı belirtildi.

El Sanatları Öğretmeni Semra Bakşin, Bitlis'teki depremzede öğrencilere psikodestek sağlamak amacıyla bu sergiyi açtıklarını ifade ederek, “Tatvan Gençlik Merkezi olarak, ilimiz ve ilçemize gelen depremzede gençlerimizle beraber psikososyal destek çalışması yaparak son iki ay içerisinde rölyef, tezhib, minyatür ve hüsn-i hat eserlerinden oluşan 42 çalışma yaptık. Bu sergiyi, depremzede öğrencilerimize katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdik. El emeği göz nuru ürünleri burada sergileyip depremzede öğrencilerimizin yararına bir gelir elde edip onlara aktarmayı planlıyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelirle depremzede öğrencilerimizin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermeye ve onlara destek vermeye çalışacağız” dedi.

Sergideki eserleri yaparken farklı malzemeler kullandıklarını ifade eden Bakşin, ”Ayrıca, burada bulunan bütün eserler, çok farklı malzemeler kullanılarak yapıldı. Kağıtlarımızın renklendirmesinde tamamen organik ürünler ve besinler kullandık. Mesela mor rengini elde etmek için, kara lahanadan yararlandık. Yani kağıtların renklendirmesinde özel yöntemler kullanarak öğrencilerimizle beraber çok güzel eserler ortaya çıkardık” dedi.

Serginin açılışına Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri, Öğretmen, Öğrenci ve davetliler katıldı.