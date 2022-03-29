Tatvan'da ‘Diksiyon Eğitimi Atölyesi' kursu

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi ve İletişim Uzmanı Özkan Kızılkaya tarafından düzenlenen “Diksiyon Eğitimi Atölyesi”, yapılan uygulamalı eğitimin ardından sona erdi.

İlçeyi değerleri ile geleceğe taşıyan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bir yandan da eğitime katkı sağlayan hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Tatvan'da insanların güzel ve etkili konuşmaları, daha iyi iletişim kurmaları amacıyla açılan ‘Diksiyon Eğitimi Atölyesi', 4 aylık teorik ve uygulamalı eğitimin ardında sona erdi. Yoğun talep üzerine açılan ‘Diksiyon Eğitimi Atölyesi'ne ise öğrenci, öğretmen, imam ve ev hanımı gibi her kesimden 80 kursiyer katılım sağladı.

Kursa katılım sağlayan kişilere İletişim Uzmanı Özkan Kızılkaya tarafından diksiyon, beden dili ve hitabet eğitimleri verildi. 4 aylık bir sürenin ardından Tatvan Kültür Merkezinde toplanan kursiyerler, seçtikleri herhangi bir konu ile ilgili sunum yapıp, şiir ve türkü seslendirerek eğitimlerini tamamladı.

Renkli görüntülerin oluştuğu eğitimde kursiyerler doyasıya eğlenerek bilgilendi. Etkinlik, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise insanlar arasında daha iyi iletişim sağlamak ve daha iyi diyalog kurabilmek için kursun faydalı olduğunu ve gençlerin eğitimine katkı sunan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

“Gençlerimiz gerçekten kendilerini ifade edebilsinler istiyoruz”

4 aylık diksiyon eğitimini tamamladıklarını belirten İletişim Uzmanı Özkan Kızılkaya, “Kursiyer arkadaşların ilk başladıkları gün ve sona geldikleri gündeki bütün tavır, davranışları, üslupları, kendilerini ifade etme güzelliklerinin kıyafetlerine bile yansıma hallerini gördüklerimizde bu eğitimin ne kadar insan için gerekli olduğunun net bir kanıtını görmüş olduk. Arkadaşlarımızı ilk gün sahneye çıktıklarında kendi isimlerini bile telaffuz ederken yaşadıkları heyecanın belli bir noktadan sonra adından ziyade bir şiir okuması, türkü seslendirmesi, bir sunumu sunum teknikleri doğrultusunda arz etmesi muazzam bir şekilde takdire şayandı. Gençlerimiz gerçekten kendilerini ifade edebilsinler istiyoruz. Biz onun yerine konuşabilen birilerini değil, kendi yerine, kendi olabilen ve kendi adına konuşabilen gençlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu doğrultuda da oluşabilecek bütün eğitimlere katkı sunmak ve bu doğrultuda üstümüze düşen bütün sorumlulukları da yerine getirmek istiyoruz” dedi.

Her meslekten insanların kursa katıldığını söyleyen kursiyer Eda Erdoğan ise “Diksiyon ve etkili iletişim kursunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri olarak Özkan Kızılkaya Hocamız aracılığı ile eğitim aldık. Bugün de birçok arkadaşımız ile birlikte kursu bitirme adına sunum, şiir ve şarkı seslendirdik. Öğrenci, öğretmen, imamına kadar birçok meslekten kişiler bu kursa katıldı. Bundan dolayı birçok kişiyle tanışmış olduk ve yeni arkadaşlıklar edinmiş olduk. Bugün de kursun sonuna geldik. Güzel geçtiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.