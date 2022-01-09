Tatvan'da eğitime bir gün ara verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10.01.2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.