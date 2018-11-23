Tatvan'da el sanatları sergisi açıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi bünyesinde açılan kültür ve sanat kurslarında eğitim gören kursiyerler, el sanatları sergisi düzenledi.

Bir AVM'de açılan sergide, filografi, tezhip, ahşap boyama ve çeşitli el sanatları çalışmaları yer aldı. Serginin açılışını yapan Tatvan Belediye Başkan Vekili Abdulbaki Menteş, ‘24 Kasım öğretmenler gününü' kutladıktan sonra serginin hayırlı olmasını dileyip, Tatvan Belediyesi bünyesinde açılan onlarca kurstan yüzlerce kursiyerin yararlandığını belirtti.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'un eşi Melek Aksoy ise “Öncelikle Belediyemiz Kültür Merkezi öğretmenleri dahil bütün öğretmenlerimizin ‘24 Kasım öğretmenler gününü' kutluyorum. Kültür Merkezimizde iğne oyası, filografi, ahşap boyama sanatı, sabun ve tezhip gibi birçok el sanatı kursumuz devam ediyor. Bugün burada kursiyerlerimizin aylardır üzerinde uğraştığı el emeği göz nuru beş yüze yakın eserimizi sergiliyoruz. Açılışımıza katılan bütün davetlilere teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmaların yer aldığı sergimize herkesi davet ediyoruz” dedi.

Serginin açılışına Tatvan Belediye Başkan Vekili Abdulbaki Menteş, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'un Eşi Melek Aksoy, Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun eşi Nagihan Alibeyoğlu, Bitlis Polis Eğitim Merkezi Müdürü Kaya Darende'nin eşi Kıymet Darende, Tatvan Sosyal Hizmetler Müdürü Emreddin Aydoğan, Tatvan Kültür Merkezi Müdür Haluk Altun, kursiyerler ve davetliler katıldı.