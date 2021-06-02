Tatvan'da ‘El Sanatları Sergisi' açıldı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezi, Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından “El Sanatları Sergisi” açıldı.

Kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan ürünlerin sergilendiğini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Belediye bünyesinde bulunan Kültür Sanat ve Spor Merkezi, Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kursiyerlerimiz tarafından eğitim öğretim yılı boyunca hazırlanan el emeği göz nuru ürünler burada sergilendi. Pandemiden dolayı kurslar bir süre kapalıydı. Uygun görülen zamanlarda ise kurs hocaları ve kursiyerler tedbirler çerçevesinde titiz çalışmalar yürüttü. Emeklerinden dolayı kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergide, Aile Destek Merkezi'nin 8 kursuna katılan 120 kursiyer, Kültür Sanat Merkezi'nin 7 kursuna katılan 100 kursiyer ve Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kursiyerler tarafından hazırlanan çok sayıda el işi ve el sanatları ürünleri yer alıyor.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi binasında açılan serginin 7 Haziran 2021 tarihine kadar süreceği belirtildi.