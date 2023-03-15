Tatvan'da “En iyi narkotik polisi anne” ve “Uyuma” semineri

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik “En iyi narkotik polisi anne” ve “Uyuma” Projeleri ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile çocuklar ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" ile narkotik suçlarına en hızlı müdahale ve mücadeleyi üst seviyeye çıkarmak için kurulan “Uyuma” projeleri çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde sık sık seminerler düzenleyen Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narko Rehber görevlileri bu kez ise 224 vatandaşın katılımıyla “En iyi narkotik polisi anne” ve “Uyuma” Projeleri ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer çerçevesinde “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi ve “Uyuma” uygulaması hakkında bilgi verildi. Madde kullanımı ve müptelalığa karşı bilgilendirme yapan ekipler, madde mübtelalığının önlenmesi ve mücadele ile ilgili izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı.