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Tatvan'da EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde toprağa gömülü vaziyette, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde toprağa gömülü vaziyette, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine; BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu 2020-79 Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında; Tatvan'a bağlı Örenlik köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen 14 adet pil bloğu, 2 metre lehim teli, 4 adet boru kelepçesi, 5 metre elektrik kablosu, 4 adet koli bandı, 3 adet elektrik bandı, 1 adet akü, 1 adet alüminyum folyo, 2 adet şemsiye, 25 metre ip, 1 adet mont, 1 adet yelek, 6 adet kaşık, 4 adet bulaşık süngeri, 1 adet makas, 1 adet pense, 1 adet tornavida ve 1 adet eldiven ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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