Tatvan'da fidan dikim etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Engelliler Haftası münasebetiyle fidan dikim etkinliği ve uçurtma şenliği düzenlendi.

TEMA Vakfı Tatvan Temsilciliği ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Toplum Gönüllüleri Kulübü tarafından ilçenin Rahva mevkiinde gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Tatvan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerinin de katılım sağladığı etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Engelli öğrencilerin de fidan dikimi gerçekleştirdikleri etkinlikte; uçurtma şenliği, müzik şöleni, gitar konseri ve çeşitli gösteriler düzenlendi. Etkinlik kapsamında ayrıca; tarihi El-Aman Hanı'na gezi amaçlı ziyaret gerçekleştirildi. Oldukça renkli geçen etkinlik çekilen halaylarla sona erdi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren TEMA Vakfı Tatvan İlçe Temsilcisi Merve Şimşek, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri etkinliğin bu yıl ise yoğun bir katılımla ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkinlik kapsamında hem fidanların toprakla buluşturulduğunu hem de birçok gösteri ve etkinlik düzenlendiğini ifade eden Şimşek, “Bu yılki etkinliğimizi yine 2018 yılında oluşturduğumuz Otizm Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirdik. Şenlik kapsamında fidan dikiminin yanı sıra uçurtma şenliği, müzik şöleni, gitar konseri gibi çeşitli gösteriler düzenledik. Etkinliğimiz oldukça renkli ve güzel geçti. Tüm katılımcılar oldukça keyifli ve eğlenceli bir gün geçirmiş oldu. İnşallah bizlerde Tatvan TEMA olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımız ve diğer herkese can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.