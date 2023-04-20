Tatvan'da fırtına bina çatısını uçurdu, 4 araç hasar gördü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde fırtına sebebiyle bir binanın çatısı uçtu, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, ilçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar akşam saatlerinde fırtınaya dönüştü. Etkili olan fırtına sebebiyle Kültür Mahallesi'ndeki 6 katı bir binanın çatısı uçtu. Yaşanan olayda çatının düştüğü esnada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda üzerine çatı düşen 4 araçta maddi hasar oluştu. Sokak arasına düşen çatı nedeniyle sokak geçici olarak kapatılırken, çatı enkazı altında kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan ilçede sağanak yağış ve fırtına ise devam ediyor.