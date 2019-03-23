Tatvan'da "Gelin kardeş olalım" projesinin ilk toplantısı yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Gelin kardeş olalım" projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ülkemizin 2023 tarım vizyonuna hizmet etmek için hazırlanan "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında daha öncesinde Bitlis'in Tatvan ile Antalya'nın Kumluca ilçeleri arasında kardeş ilçe protokolü imzalandı. İmzalanan protokol neticesinde Tatvan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından "Domates Üretimi ve Fide Yetiştiriciliği Projesi" hazırlandı. Bu kapsamında projenin ilk aşaması olarak Tatvan Adabağ köyünde domates yetiştiricileri ile toplanılarak Gelin Kardeş Olalım Projesi ve Domates Üretimi ve Fide Yetiştiriciliği Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Düzenlenen toplantı ve proje ile ilgili bilgi veren Tatvan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Kurban, projenin ilçeye ve üreticilere büyük fayda sağlayacağını ifade etti. Proje ile ilgili tanıtım toplantılarının devam edeceğini kaydeden Ali Kurban, "Domates Üretimi ve Fide Yetiştiriciliği Projesi Tatvan-Kumluca ilçeleri arasında kurulması planlanan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir ortaklık projesidir. Bu bilgi aktarımı karşılıklı olarak hem Tatvan ilçemizde hem de Kumluca ilçesinde çiftçi toplantısı, çiftçi ziyareti ve işletme ziyareti şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda projenin ilk aşaması olarak Tatvan Adabağ köyünde domates yetiştiricileri ile toplanılarak Gelin Kardeş Olalım Projesi ve Domates Üretimi ve Fide Yetiştiriciliği Projesi tanıtımı yapılmıştır. Tatvan ilçemiz son yıllarda sulu tarıma geçen alanlarda domates üretimi her geçen gün artmaktadır. Bölge domates üssü olma yolunda önemli potansiyele sahiptir. Ülkemizin domates üretiminde lokomotifi konumunda olan Kumluca ilçesinin tarımsal üretim aşamalarında elde etmiş olduğu yoğun bilgi ve teknoloji kullanımının bu projeyle ülkenin en doğusuna aktarılması amaçlanmaktadır. Adabağ köyünde yapılan toplantıda ayrıca; kardeş ilçe olarak seçilen ilçenin domates üretimi fide üretimi potansiyeli anlatılmıştır. Bu projeden domates üretimine ne şekilde katkı sağlayacağı görüşülerek üreticilerimizin beklentileri ve neler yapılacağına dair notlar alınarak planlanan çiftçi toplantıları, çiftçi ziyaretleri ve işletme ziyaretleri ne şekilde yapılacağı anlatılmıştır" diye konuştu.