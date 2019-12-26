Tatvan'da gıda denetimi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla Cumhuriyet Caddesi üzerinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gıda üretimi ve satışı yapılan noktalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinin genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, gıdaların son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları ve gramaja uygunluğu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konular denetlendi.

Vatandaşların sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için rutin çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü personelimiz, iş yerlerine giderek gıda denetimlerinde bulundu. Halk sağlığının korunması ve vatandaşların hazır gıdaları güvenle tüketmelerini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerinin etkin denetimleri aralıksız sürecek. Gıda sektöründe çalışan esnaflarımıza bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ediyor, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediye olarak kendi bölgemizde vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.