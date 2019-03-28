İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da görev yapan başarılı güvenlik korucuları ödüllendirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde görev yapan başarılı 22 güvenlik korucusu, İlçe Jandarma Komutanlı tarafından ödüllendirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapan başarılı 22 güvenlik korucusu, İlçe Jandarma Komutanlı tarafından ödüllendirildi.


Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle görevlerinde etkin başarı sağlayan güvenlik korucularına başarı belgesi ve hediye takdimi gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan tarafından başarı belgeleri takdim edilen güvenlik korucularına, ayrıca görev ile ilgili muhabere ve iletişimin sağlanması, görev yerlerindeki verilerin aktarılması, görev etkinliğinin artırılması amacıyla yeni teknolojiye uygun cep telefonu hediye edildi.


Güvenlik korucularına başarı belgesi ve hediyelerini takdim eden İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, tebrik ve başarı dileklerini iletti.


Başarı belgesi ve hediye edilen cep telefonlarını teslim alan güvenlik korucuları da, teşekkürlerini dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.