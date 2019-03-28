Tatvan'da görev yapan başarılı güvenlik korucuları ödüllendirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapan başarılı 22 güvenlik korucusu, İlçe Jandarma Komutanlı tarafından ödüllendirildi.

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle görevlerinde etkin başarı sağlayan güvenlik korucularına başarı belgesi ve hediye takdimi gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan tarafından başarı belgeleri takdim edilen güvenlik korucularına, ayrıca görev ile ilgili muhabere ve iletişimin sağlanması, görev yerlerindeki verilerin aktarılması, görev etkinliğinin artırılması amacıyla yeni teknolojiye uygun cep telefonu hediye edildi.

Güvenlik korucularına başarı belgesi ve hediyelerini takdim eden İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, tebrik ve başarı dileklerini iletti.

Başarı belgesi ve hediye edilen cep telefonlarını teslim alan güvenlik korucuları da, teşekkürlerini dile getirdiler.