Tatvan'da “Hafızlık ve Akademik Başarıyı Arttırma” projesi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı himayesinde yürütülecek olan proje için imzalanan protokol kapsamında; Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün önem verdiği ve daha çok büyük şehirlerde uygulamaya konulan örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi, Tatvan'da da hayata geçirilecek. İmzalanan protokol sonrası İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, imzalanan protokolle ilgili bilgi verdi.

Projenin hedef kitlesinin ilkokul 4. sınıf öğrencileri olduğuna dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, projenin amacının ise akademik başarıyı arttırmak ve hafız öğrenci yetiştirmek olduğunu ifade etti. Projenin önemine dikkat çeken Yüzer, “Proje kapsamında Tatvan ilçesinde 4. sınıftan mezun olan öğrenciler yaz tatilinde Tatvan Kalyoncu Kur'an Kursunda temel Kur'an-ı Kerim eğitimi alacaklar. Okulların açılmasıyla birlikte 5. sınıfta Tatvan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde özel bir sınıfa alınacaklar. Hafızlık sınıfı öğrencileri hafta içi öğlene kadar alanında başarılara imza atmış deneyimli öğretmenlerden akademik dersleri aldıktan sonra aynı gün öğleden sonra da tashihi huruf almış müftülüğe bağlı hafız hocalardan hafızlık eğitimi alacaklar. Yemek ihtiyaçları Kur'an kursu, kız imam hatip lisesi ve hayırseverler tarafından karşılanacak olan öğrencilere en iyi sosyal imkanların yanı sıra robotik kodlama eğitimi de verilecektir. Proje kapsamındaki öğrenciler İngilizce ve Arapça dil eğitimiyle beraber 8. sınıfa kadar hafızlığını da tamamlamış olacak. Projeyle, öğrenciler en iyi akademik eğitimi alarak dönem kaybı olmadan hem hafız olacak hem de en iyi liselere yerleşme imkanı bulacaktır” dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, başarı dileklerini iletti.