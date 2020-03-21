Tatvan'da her yer dezenfekte ediliyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında şehrin çeşitli yerlerinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Tatvan Belediyesi tarafından iki hafta önce başlayan dezenfekte çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Dezenfekte ekipleri kamusal ve toplumsal alanların yanı sıra özel hastaneler, iş yerleri, minibüsler, taksiler, duraklar, feribotlar, bankalar, bankamatikler, camiler, lavabolar, alışveriş merkezleri gibi birçok noktada çalışma gerçekleştiriyor. Dezenfekte ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Bildiğiniz üzere dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle devletimizin en üst kademesinden en alt kademesine tedbir aldı ve almaya da devam ediyor. Biz tedbirlerimizi daha ilk günden almaya başladık. Bu tedbirler neticesinde ilçemizde tedbirlerimizi en üst düzeye çıkardık. Halkımızdan isteğimiz alınan tedbirlere uymasıdır ve acil ihtiyaçlar haricinde dışarı çıkmamalarıdır. Uyarılara riayet edersek bu salgından en hafif şekilde kurtulacağız. Belediye olarak dezenfekte çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam edecek ama asıl tedbir kişisel temizliktir. Herkesin Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 14 kurala eksiksiz bir şekilde uyması gerekiyor" dedi.