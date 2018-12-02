Tatvan'da ‘Huzur ve Asayiş' uygulaması

Bitlis'in Tatvan Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve asayiş uygulaması yapıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 458 personelle gerçekleştirilen uygulamanın; huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerini ele geçirilmesi amacıyla yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, “Uygulamada 73 iş yeri, 459 araç ve 2 bin 140 şahıs sorgulandı. 2 aranan şahıs yakalanırken, 19 yoklama kaçağı tespit edilerek gerekli işlem yapıldı. 8 araca ve 1 alkollü sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 12 bin 941 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen 4 iş yeri hakkında tutanak tutuldu. 2 şahıs üzerinde 15 gram esrar maddesi ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi” denildi.