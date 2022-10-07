Tatvan'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, akşam saatlerinde Tatvan'ın Rahova yerleşkesinde meydana geldi. M.Ş.K. yönetimindeki 33 AHY 333 plakalı Pickup model araç, plakası henüz belirlenemeyen başka bir araca arkadan çarptı. Kazada sürücü M.Ş.K. ve araçta bulunan S.K yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkinci trafik kazası ise Tatvan Doğumevi kavşağında meydana geldi. Akşam saatlerinde sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 27 AJJ 897 plakalı minibüs ile sürücünün ismi öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.