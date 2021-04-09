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Tatvan'da inşaat ve emlak sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde “inşaat ve emlak sektör sorunları ve çözümleri” konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde “inşaat ve emlak sektör sorunları ve çözümleri” konulu istişare toplantısı düzenlendi.


Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından düzenlenen toplantıda; inşaat ve emlak sektöründe yaşanan sorun ve sıkıntılar masaya yatırıldı. TATSO Başkanı Bilal Adabağ başkanlığında düzenlenen toplantıda; sektör temsilcileri yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Toplantıda; iletilen sorun ve sıkıntıların çözümüne yönelik fikir alışverişi ve istişarelerde bulunuldu.

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